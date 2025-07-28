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Fenerbahçe stadının adı resmen "Chobani Stadyumu" olarak değiştirildi

Yeni sponsorluk anlaşması kapsamında Fenerbahçe'nin stadının tabelası "Chobani Stadyumu" olarak değiştirildi.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe stadının adı resmen "Chobani Stadyumu" olarak değiştirildi
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Yeni dönemde Ülker ile olan sponsorluk anlaşmasının sona ermesinin ardından Fenerbahçe, Chobani ile yeni bir iş birliğine imza attı. Bu kapsamda sabah saatlerinde ekipler Kadıköy'deki stadyuma gelerek tabela değişimini gerçekleştirdi ve yeni tabelalar asıldı.

2+3 yıllık anlaşma sağlandı

Sarı-lacivertli kulüp, Chobani ile stadyum isim sponsorluğu için 5+5 yıllık, Futbol A Takımı’nın Avrupa maçlarında forma göğüs sponsorluğu için ise 2+3 yıllık anlaşma sağlandığını açıklamıştı.

Sarı lacivertliler stadyum isim sponsorluğundan 10 yılda toplamda 100 milyon Euro, forma göğüs sponsorluğu içinse 5 senede en az 20 milyon Euro gelir elde edecek.

Fenerbahçe stadının adı resmen "Chobani Stadyumu" olarak değiştirildi - Resim : 1

"Hamdi Ulukaya'ya teşekkürlerimizi iletiyorum"

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nda Genel Sekreteri Burak Kızılhan sponsorluk hakkında açıklamalarda bulundu. Burak Kızılhan, dünya çapında güçlü bir markayla iş birliği yaptıklarının altını çizdi. Chobani markasıyla stat isim sponsorluğunun yanı sıra futbol A takımının Avrupa maçlarını kapsayan forma göğüs sponsorluğu anlaşmasına imza attıklarını vurgulayan Kızılhan, şöyle konuştu:

"Buradan Hamdi Ulukaya'ya teşekkürlerimizi iletiyorum. ABD'de sıfırdan başlayıp Chobani'yi dünyanın en önemli markalarından birisi haline getirdi. Ülkemiz adına attığı her adım bizim için gurur kaynağıdır. Ülkemize ve insanımıza verdiği katkılarla örnek bir isim. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şahsen yaptığı ve ABD'deki iş dünyasından topladığı 100 milyon dolarlık yardım takdire şayandır. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük sponsorluk sözleşmesini yaptığımızı büyük bir gururla ilan ediyoruz. Bundan sonra stadımızın ismi Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi olacak."

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