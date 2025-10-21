Fenerbahçe-Stuttgart maçının hakemi belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Almanya’nın Stuttgart ekibini ağırlayacak. Maçı Danimarka Futbol Federasyonu’ndan Jakob Kehlet yönetecek. UEFA’dan yapılan açıklamaya göre, 19.45’te başlayacak karşılaşmada Kehlet’in yardımcı hakemleri Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen olacak.

Mücadele 23 Ekim Perşembe günü oynanacak

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Mikkel Redder olacak. Jonas Hansen VAR, Jens Maae de AVAR olarak görev alacak. Mücadele 23 Ekim Perşembe günü Chobani Stadı'nda oynanacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.