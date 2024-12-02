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Fenerbahçe, Süper Lig'de 5 maçlık galibiyet serisini yakaladı

Fenerbahçe, Süper Lig’de Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup ederek 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

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Fenerbahçe, Süper Lig'de 5 maçlık galibiyet serisini yakaladı
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Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Oğuz Aydın, Rodrigo Becao ve Edin Dzeko’dan geldi.

Jose Mourinho’nun öğrencileri hafta içi UEFA Avrupa Ligi’nde kozlarını paylaştığı Slavia Prag’ın ardından Gaziantep ekibine karşı da galibiyet aldı. Fenerbahçe, bugünkü maçla birlikte galibiyet serisine devam etti.

Kanarya, ligde sırasıyla Bodrum FK, Trabzonspor, Sivasspor, Kayserispor ve Gaziantep FK’yı yenerek üst üste 5 maçta 15 puan topladı.

Bu galibiyetle puanını 32’ye yükselen Jose Mourinho’nun öğrencileri lider Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada puan farkını 3’e indirdi.

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