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Fenerbahçe, Süper Lig’e 3 puanla başladı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 2024-2025 sezonuna 3 puanla başladı.

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Fenerbahçe, Süper Lig’e 3 puanla başladı
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2023-2024 sezonunu 99 puan ve 27 maçlık yenilmezlik serisiyle kapatan Fenerbahçe, yeni sezona da galibiyetle başladı. Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor’u konuk ederken sahadan 1-0 galip ayrıldı. Teknik Direktör Jose Mourinho, ligde ilk maçına çıkarken galibiyeti getiren gol Edin Dzeko’nun ayağından geldi.

Sarı-lacivertlilerde yeni transferlerden Allan Saint-Maximin 11’de başlarken 76 dakika sahada kaldı. Youssef En-Nesyri 76, Oğuz Aydın ise 89. dakikada oyuna dahil oldu.

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