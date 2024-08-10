Fenerbahçe, Süper Lig’e 3 puanla başladı
Fenerbahçe, Süper Lig’in 2024-2025 sezonuna 3 puanla başladı.
2023-2024 sezonunu 99 puan ve 27 maçlık yenilmezlik serisiyle kapatan Fenerbahçe, yeni sezona da galibiyetle başladı. Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor’u konuk ederken sahadan 1-0 galip ayrıldı. Teknik Direktör Jose Mourinho, ligde ilk maçına çıkarken galibiyeti getiren gol Edin Dzeko’nun ayağından geldi.
Sarı-lacivertlilerde yeni transferlerden Allan Saint-Maximin 11’de başlarken 76 dakika sahada kaldı. Youssef En-Nesyri 76, Oğuz Aydın ise 89. dakikada oyuna dahil oldu.