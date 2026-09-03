Fenerbahçe, Talisca'nın sözleşmesini feshetti

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Sarı-lacivertli kulüpte bir süredir gündemde olan Anderson Talisca ayrılığı resmiyet kazandı. Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Jazira ile anlaşmaya varan Brezilyalı hücum oyuncusunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Fenerbahçe Kulübü, tecrübeli futbolcunun ayrılığını resmi yayın organları aracılığıyla duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2024-25 sezonunun devre arasında kadromuza katılan Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Talisca'ya kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz."