Fenerbahçe Talisca'yı Samsunspor maçı kadrosuna almadı
Fenerbahçe, Lyon karşılaşmasında aldığı darbenin ardından ağrı hisseden Anderson Talisca'nın Samsunspor deplasmanının kamp kadrosuna dahil edilmediğini açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca'nın Samsunspor deplasmanında yer almayacağını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Son oynanan Lyon karşılaşmasında aldığı darbe sonrası ağrı hisseden futbolcumuz Anderson Talisca'nın durumu, bugün gerçekleştirilen son antrenmanda yeniden değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda futbolcumuz kamp kadrosuna dahil edilmemiştir" ifadeleri kullanıldı.