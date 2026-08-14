Fenerbahçe, TFF'ye bildirdi: Fred ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred’in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirdi.
Fenerbahçe’de yeni transferlerin yapılmasının yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de belli olmaya devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, ismi bir süredir Atletico Mineiro ile anılan Fred’in sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshetti. Fenerbahçe, fesih işlemlerini TFF’ye bildirirken, Brezilyalı oyuncunun kısa zaman içinde Mineiro ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
Brezilyalı futbolcu, 2023 yılında Manchester United’dan Fenerbahçe’ye transfer olmuştu.