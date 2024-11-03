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Fenerbahçe, Trabzon'da galibiyeti 90+12'de kazandı

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek puanını 23'e yükseltirken, Trabzonspor 12 puanda kaldı.

Haber Merkezi
AA
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Fenerbahçe, Trabzon'da galibiyeti 90+12'de kazandı
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Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, Papara Park Stadı’nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Fenerbahçe, 42. dakikada Fred’in golüyle 1-0 öne geçti ve soyunma odasına bu skorla gidildi.

İkinci yarının başında Trabzonspor üst üste penaltılar kazandı ve 59 ve 67. dakikalarda Banza’nın golleriyle 2-1’i yakaladı. Karşılaşmada oyuna sonradan giren Dzeko 75. dakikada topu ağlara göndererek, eşitlik sayısını kaydetti. Mücadelenin 90+12. dakikasında Amrabat sahneye çıktı ve Fenerbahçe’ye 3 puanı getiren golü kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, puanını 23’e yükseltti, Trabzonspor ise 12’de kaldı.

Fenerbahçe gelecek hafta sahasında Sivasspor’u konuk edecek. Trabzonspor ise Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak.

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