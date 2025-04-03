Fenerbahçe-Trabzonspor maçını yönetecek hakem belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Buna göre; 6 Nisan Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçında hakem Mehmet Türkmen görev yapacak.

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta heyecanı yarın, 5 Nisan Cumartesi, 6 Nisan Pazar ve 7 Nisan Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu müsabakalarda görev yapacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden açıklandı. Haftanın önemli müsabakasında Fenerbahçe ile Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği maçı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta programı ve karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Adana Demirspor - Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu

5 Nisan Cumartesi

13.30 Çaykur Rizespor - Sivasspor: Oğuzhan Çakır

16.00 Başakşehir - Konyaspor: Çağdaş Altay

19.00 Antalyaspor - Samsunspor: Ümit Öztürk

6 Nisan Pazar

13.30 Corendon Alanyaspor - Bodrum FK: Arda Kardeşler

16.00 Atakaş Hatayspor - Eyüpspor: Burak Pakkan

19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Mehmet Türkmen

7 Nisan Pazartesi

20.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Kadir Sağlam

20.00 Göztepe - Gaziantep FK: Adnan Deniz Kayatepe.