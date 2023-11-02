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Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi açıklandı: Tepkiler yükseldi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Zorbay Küçük'ün düdük çalacağı duyuruldu. Kararın açıklanması sonrası Fenerbahçe taraftarından tepkiler yükseldi.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi açıklandı: Tepkiler yükseldi
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Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre, Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Zorbay Küçük düdük çalacak.

Söz konusu hakem ataması, Fenerbahçe cephesinde tepkilere yol açtı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Zorbay Küçük'ün ismini kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına soktu. 

Ligde 11. haftanın maçlarını yönetecek hakemler 

Yarın:

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Arda Kardeşler

4 Kasım Cumartesi:

13.30 İstanbulspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Murat Erdoğan

16.00 Yılport Samsunspor-Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Zorbay Küçük

5 Kasım Pazar:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Yukatel Adana Demirspor: Burak Pakkan

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Mert Güzenge

16.00 RAMS Başakşehir-MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay

19.00 Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

6 Kasım Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

20.00 Mondihome Kayserispor-Corendon Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

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