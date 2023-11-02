Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi açıklandı: Tepkiler yükseldi
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Zorbay Küçük'ün düdük çalacağı duyuruldu. Kararın açıklanması sonrası Fenerbahçe taraftarından tepkiler yükseldi.
Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre, Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Zorbay Küçük düdük çalacak.
Söz konusu hakem ataması, Fenerbahçe cephesinde tepkilere yol açtı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Zorbay Küçük'ün ismini kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına soktu.
Ligde 11. haftanın maçlarını yönetecek hakemler
Yarın:
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Arda Kardeşler
4 Kasım Cumartesi:
13.30 İstanbulspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Murat Erdoğan
16.00 Yılport Samsunspor-Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Zorbay Küçük
5 Kasım Pazar:
13.30 EMS Yapı Sivasspor-Yukatel Adana Demirspor: Burak Pakkan
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Mert Güzenge
16.00 RAMS Başakşehir-MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay
19.00 Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu
6 Kasım Pazartesi:
20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
20.00 Mondihome Kayserispor-Corendon Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu