  3. Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi Ozan Ergün oldu.

Süper Lig'in 5. haftası önemli bir maça sahne oluyor. Fenerbahçe sahasında, Trabzonspor'u ağırlıyor. Ligde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler, Benfica mağlubiyetinin ardından Jose Mourinho ile yollarını ayırmıştı. Yeni teknik direktörü Tedesco ile ilk maçına çıkacak olan sarı-lacivertliler, Trabzonspor karşısında galibiyet arayacak. Bordo-mavililer ise 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik yaşadı. 

Fenerbahçe- Trabzonspor maçı ne zaman?

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı 14 Eylül Pazar günü saat 20.00’de oynanacak. Fenerbahçe - Trabzonspor maçında düdüğü Ozan Ergün çalacak.

Hangi kanalda?

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maç beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı biletleri ne kadar?

Kuzey - Spor Toto Tribünü: 950,00 TL
Fenerium Üst - Maraton Üst A - I Blok: 1.800,00 TL
Fenerium Üst - Maraton Üst B - H Blok: 2.000,00 TL
Fenerium Üst - Maraton Üst C - G Blok: 2.350,00 TL
Fenerium Üst - Maraton Üst D - F Blok: 2.650,00 TL
Fenerium Üst - Maraton Üst E Blok: 2.850,00 TL
Fenerium Alt Avís - Maraton Alt A - I Blok: 3.950,00 TL
Fenerium Alt Avís - Maraton Alt B - H Blok: 4.550,00 TL
Fenerium Alt Avís - Maraton Alt C - G Blok: 5.450,00 TL
Fenerium Alt Avís - Maraton Alt D - F Blok: 6.200,00 TL
VIP (Maraton Alt - Fenerium Alt Avís E Blok): 18.750,00 TL

