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Fenerbahçe - Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Lig’in 30. haftasında bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçında VAR hakemi olarak Daniel Stefanski görev alacak. AVAR hakemi ise İbrahim Çağlar Uyarcan olacak.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe - Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasındaki dev maçta Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, bugün oynanacak maçlardaki VAR hakemlerini açıkladı.

MHK'dan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasında VAR hakemi olarak Daniel Stefanski yer alacak. AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan görev yapacak.

Ülker Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak maçı Mehmet Türkmen yönetecek.

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