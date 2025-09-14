Fenerbahçe, Trabzonspor'u tek golle geçti

  1. Ekonomim
Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u tek golle geçti. Olaylı maçta 1 kırmızı kart çıktı, 11. dakikada Trabzonspor'un kaydettiği gol iptal edildi. Gülen taraf Fenerbahçe oldu.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 45. dakikada Youssef En-Nesyri kaydetti.

Trabzonspor'da Okay Yokuşlu, VAR kontrolü sonrası 20. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu skorun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 10'a yükseltti ve maç eksiğiyle birlikte 2. sırada yer aldı. Bu sezonki ilk yenilgisini alan Trabzonspor ise 10 puanla 3. sırada yer aldı.

Fenerbahçe, hafta içinde Alanyaspor'u erteleme haftasında ağırlayacak. Trabzonspor ise Gaziantep FK'yı konuk edecek.

