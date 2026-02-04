Fenerbahçe transferi gece yarısı duyurdu: Kante'nin geleceği saat belli oldu
Fenerbahçe'nin Al Ittihad'dan transfer ettiği Fransız futbolcu N'golo Kante bu akşam İstanbul'da olacak.
Devre arası transfer döneminde kadrosuna güçlendirmeye devam eden Fenerbahçe, orta sahaya bir transfer daha gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad forması giyen 34 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusuyla 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kante’nin transferiyle ilgili sarı-lacivertli kulübün gece yarısı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bazı hikayeler zaman alır, ama yarım kalmaz. Fenerbahçemize hoş geldin N'Golo Kante” ifadeleri kullanıldı.
Bazı hikayeler zaman alır, ama yarım kalmaz.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 4, 2026
Fenerbahçemize hoş geldin N'Golo Kante. pic.twitter.com/Yd8t0lldUd
Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre Kante bu akşam 21:30'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inecek.
ÖZEL | Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante saat 21.30'da Sabiha Gökçen Genel Havacılık Terminali'nde olacak.— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) February 4, 2026