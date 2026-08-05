  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Fenerbahçe tur kapısını araladı
Takip Et

Fenerbahçe tur kapısını araladı

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup ederek rövanş için avantaj elde etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Fenerbahçe tur kapısını araladı
Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Sturm Graz'ı konuk etti.

Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-0 kazandı ve avantajı kaptı.

Sarı-lacivertli ekibin gollerini 10'da Talisca, 45'te Greenwood kaydetti.

Mücadelenin rövanşı 11 Ağustos Salı günü 21.30'da Avusturya'da oynanacak.

Bu turu geçen takım play-off turunda Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin tur atlayanı ile karşı karşıya gelecek.