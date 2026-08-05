Fenerbahçe tur kapısını araladı
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup ederek rövanş için avantaj elde etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Sturm Graz'ı konuk etti.
Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-0 kazandı ve avantajı kaptı.
Sarı-lacivertli ekibin gollerini 10'da Talisca, 45'te Greenwood kaydetti.
Mücadelenin rövanşı 11 Ağustos Salı günü 21.30'da Avusturya'da oynanacak.
Bu turu geçen takım play-off turunda Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin tur atlayanı ile karşı karşıya gelecek.