  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı
Takip Et

Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Fransa temsilcisi Lyon ile 1-1 berabere kaldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı
Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Fransa temsilcisi Lyon'u konuk etti.

Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Lyon, karşılaşmanın 40. dakikasında Openda ile 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya muhteşem başlayan Fenerbahçe, 47'de Greenwood ile skoru 1-1'e getirdi.

Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmayınca maç 1-1 tamamlandı.

Karşılaşmanın rövanşı 26 Ağustos Çarşamba günü Fransa'da oynanacak.