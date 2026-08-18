Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Fransa temsilcisi Lyon ile 1-1 berabere kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Fransa temsilcisi Lyon'u konuk etti.
Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Lyon, karşılaşmanın 40. dakikasında Openda ile 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıya muhteşem başlayan Fenerbahçe, 47'de Greenwood ile skoru 1-1'e getirdi.
Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmayınca maç 1-1 tamamlandı.
Karşılaşmanın rövanşı 26 Ağustos Çarşamba günü Fransa'da oynanacak.