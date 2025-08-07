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Fenerbahçe turu İstanbul'a bıraktı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Feyenoord’a 2-1 mağlup oldu.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe turu İstanbul'a bıraktı
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle karşılaştı.

De Kuip Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Feyenoord 2-1 kazandı. Maçta ev sahibi takımın gollerini 19. dakikada Quinten Timber ve 90+1. dakikada Hadj Moussa attı. Mücadelede Sarı-lacivertli ekibin tek golünü 86. dakikada Sofyan Amrabat kaydetti.

Karşılaşmada Fenerbahçe'nin 41. dakikada En Nesri ile bulduğu bir gol de ofsayt gerekçesi ile sayılmadı.

Bu sonuç sonrası Fenerbahçe tur için ümitlerini rövanş maçına taşıdı. Feyenoord ise seyircisinin önünde avantaj elde etti.

Fenerbahçe, 12 Ağustos Salı günü sahasında saat 20.00'de Feyenoord ile rövanş maçına çıkacak. 

 

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