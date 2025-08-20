  1. Ekonomim
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica ile 0-0 berabere kaldı ve tur rövanşa kaldı.

Fenerbahçe, turu Portekiz'e bıraktı
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk ayağında Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda SL Benfica'yı ağırladı.

40 bini aşkın taraftarın tribünlerden takip ettiği karşılaşma başladığı gibi sona erdi.

0-0'lık maçta, 71. dakikada SL Benfica'dan Florentino kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Fenerbahçe'de sonradan Jhon Duran yerine oyuna giren Anderson Talisca, 81'inci dakikada çektiği şutla kaleci Trubin'e zor anlar yaşattı.

Trubin'in çeldiği top Youssef En-Nesyri'nin önüne düştü. Faslı futbolcu kafa vuruşuyla topu ağlara gönderse de ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

Bu maçın rövanşı 27 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Işık Stadyumu'ndaki rövanş 22.00'de başlayacak ve kazanan taraf doğrudan lig aşamasına kalacak.

