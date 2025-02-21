Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Belçika'da Anderlecht ile 2-2 berabere kalarak, ilk maçı 3-0 kazandığı için toplamda 5-2'lik skorla bir üst tura çıktı
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Belçika ekibi Anderlecht'le karşı karşıya geldi. Anderlecht Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.
Mücadelede Fenerbahçe'nin gollerini 4. dakikada En-Nesyri ile 63. dakikada Yusuf Akçiçek kaydetti. Anderlecht'in gollerini ise 19 ve 55. dakikalarda Luis Vazquez attı.
Bu sonucun ardından ilk maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe toplamda 5-2'lik skorla UEFA Avrupa Ligi'nde adını son 16 turuna yazdırdı. Fenerbahçe, son 16 turunda Yunanistan'ın Olympiakos veya İskoçya'nın Rangers takımlarından biriyle karşılaşacak.