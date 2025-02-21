  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı
Takip Et

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Belçika'da Anderlecht ile 2-2 berabere kalarak, ilk maçı 3-0 kazandığı için toplamda 5-2'lik skorla bir üst tura çıktı

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı
Takip Et

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Belçika ekibi Anderlecht'le karşı karşıya geldi. Anderlecht Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.

Mücadelede Fenerbahçe'nin gollerini 4. dakikada En-Nesyri ile 63. dakikada Yusuf Akçiçek kaydetti. Anderlecht'in gollerini ise 19 ve 55. dakikalarda Luis Vazquez attı.

Bu sonucun ardından ilk maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe toplamda 5-2'lik skorla UEFA Avrupa Ligi'nde adını son 16 turuna yazdırdı. Fenerbahçe, son 16 turunda Yunanistan'ın Olympiakos veya İskoçya'nın Rangers takımlarından biriyle karşılaşacak.

Üç Fed yetkilisinden kritik mesaj: Fed bu yıl faiz indirimine gider mi?Üç Fed yetkilisinden kritik mesaj: Fed bu yıl faiz indirimine gider mi?Küresel Ekonomi

 

İnsanın bilinçaltındaki dertlerine fırça atıyorumİnsanın bilinçaltındaki dertlerine fırça atıyorumHAFTA

 

Spor
Anderlecht - Fenerbahçe maçı tribün olayları nedeniyle durduruldu
Anderlecht - Fenerbahçe maçı tribün olayları nedeniyle durduruldu
Galatasaray, Avrupa'ya veda etti
Galatasaray, Avrupa'ya veda etti
Galatasaray yabancı hakem ile ilgili Tahkim Kuruluna başvurdu
Galatasaray yabancı hakem ile ilgili Tahkim Kuruluna başvurdu
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu
Son dakika... Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı
Son dakika... Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı
Galatasaray-AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta: Galatasaray-Alkmaar muhtemel 11'ler
Galatasaray-AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta: Galatasaray-Alkmaar muhtemel 11'ler