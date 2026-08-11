Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını play-off'a yazdırdı
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Sturm Graz'ı Talisca'nın penaltı golüyle 1-0 yenerek play-off turuna yükseldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Sturm Graz'a konuk oldu.
Sarı-lacivertli ekip, sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 67'de penaltıdan Talisca kaydetti.
Eşleşmenin ilk maçını 2-0 kazanan Fenerbahçe, bu sonucun ardından Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükseldi.
Fenerbahçe'nin rakibi Olimpik Lyon oldu
Olimpik Lyon, 2-1 yenildiği Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu ilk maçının rövanşında Çekya ekibi Sparta Prag'ı ağırladı.
Ernest Nuamah'ın 20, Ashley Maitland-Niles'ın 66 ve Tyler Morton'ın 72. dakikada attığı gollerle 3-0 galip gelen ev sahibi takım, adını play-off turuna yazdırdı.
Sparta Prag'da Adam Sevinsky, 34. dakikada kırmızı kart gördü.
Fenerbahçe ile Olimpik Lyon arasındaki play-off turu maçları, 18 ve 26 Ağustos'ta oynanacak. Play-off turunu geçen takım, adını lig aşamasına yazdıracak.