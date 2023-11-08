Fenerbahçe, UEFA ve IFAB'a şikayette bulunacak

Fenerbahçe'nin hukuk ekibi, Başkan Ali Koç'un talimatıyla son dönemdeki iddialarla ilgili harekete geçti.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; sarı-lacivertlileri hukukçuları, hakemler içindeki gruplaşmalar, atamalardaki usulsüzlükler, geçmiş tarihe alınan sağlık raporları, yasa dışı bahis ve şike iddiaları gibi konularda genş kapsamlı bir dosya hazırlıyor.

Kulüp bu dosyayı UEFA ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'na (IFAB) sunacak. Ayrıca İçişleri ve Spor bakanlıklarına da şikayette bulunulacak.

Kulübün, Tuzlaspor'un yaptığı açıklamalar nedeniyle ayrı ayrı suç duyurusunda bulunacağı da ileri sürüldü.