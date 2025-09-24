  1. Ekonomim
Fenerbahçe ve Beşiktaş, basketbolun "Süper Kupası" için parkeye çıkıyor

Cumhurbaşkanlığı Kupası bu akşam sahibini buluyor. Sinan Erdem Spor Salonu’nda Fenerbahçe ile Beşiktaş’ı karşı karşıya getirecek dev mücadele saat 20:30’da başlayacak.

38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş, bu akşam Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, saat 20:30'da Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele sonrası sahibini bulacak.

Müsabaka statü gereği; 2025-2026 sezonu Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve ING Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe ile Türkiye Kupası finalisti olan Beşiktaş arasında oynanacak.

İlk kez 1985 yılında oynanan Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Anadolu Efes 13 kez müzesine götürdü. Lacivert-beyazlılar, bu organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım konumunda bulunuyor. Kupada 19. kez mücadele edecek Fenerbahçe ise 7 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Sarı-lacivertliler, son şampiyonluğunu 2017 yılında elde etti.

Siyah-beyazlıların ise bu organizasyonda 1 şampiyonluğu, 1 de ikinciliği bulunuyor. Geçen sezon 8 maçta karşılaştılar İki ekip geçtiğimiz sezon 5'i final serisi olmak üzere, 7 kez Basketbol Süper Ligi'nde, 1 kez de Türkiye Kupası finalinde mücadele etti.

Oynanan 8 karşılaşmada Fenerbahçe 6 galibiyet alırken, Beşiktaş 2 maçta gülen taraf oldu.

