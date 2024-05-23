Fenerbahçe ve Beşiktaş derken Mourinho'nun yeni adresini İtalyan basını duyurdu
Adı hem Fenerbahçe, hem de Beşiktaş ile anılan Jose Mourinho'nun da tercihini Suudi Arabistan’dan yana kullanacağı iddia edildi.
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İtalyan basını Portekizli çalıştırıcının Türkiye’de herhangi bir takımın başına geçme ihtimalinin oldukça düştüğünü duyururken, Suudi ekibi Al-Qadsiah’ın yeni teknik direktörü olmaya çok yakın olduğunu iddia etti.
Son olarak Roma'da görev yapan ve takımının başında 138 maça çıkan 61 yaşındaki çalıştırıcı, 68 galibiyet - 30 beraberlik - 40 mağlubiyetlik bir performans sergiledi.