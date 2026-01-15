Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi



TFF Hukuk Müşavirliği’nce bugün yapılan toplantıda alınan sevk raporları şöyle:

"1- Fethiyespor Kulübü’nün 13.01.2026 tarihinde oynanan Fethiyespor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca, "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Stadyum Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum Sınıflandırması Alt Detayları-117 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- Galatasaray Kulübü’nün 13.01.2026 tarihinde oynanan Fethiyespor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz’ın 13.01.2026 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü -Kocaelispor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve "hakareti ve tehdidi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca14.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Gaziantep Futbol Kulübü futbolcusu Tayyip Talha Sanuç’un aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 14.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- Fenerbahçe Kulübü’nün 14.01.2026 tarihinde oynanan Beyoğlu Yeni Çarşı -Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- Gençlerbirliği Kulübü Teknik Sorumlusu Metin Diyadin’in 14.01.2026 tarihinde oynanan Antalyaspor-Gençlerbirliği Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 15.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- Aliağa Futbol Kulübü futbolcusu Mustafa Saymak’ın 14.01.2026 tarihinde oynanan Aliağa Futbol Kulübü-Samsunspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 15.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- İstanbulspor Kulübü futbolcusu Fahri Kerem Ay’ın 14.01.2026 tarihinde oynanan İstanbulspor -Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 15.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."