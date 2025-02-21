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Fenerbahçe ve Galatasaray’ın UEFA gelirleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu play-off maçlarının ardından Fenerbahçe ve Galatasaray'ın elde ettiği gelir açıklandı.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe ve Galatasaray’ın UEFA gelirleri belli oldu!
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Avrupa Ligi'nde dün oynanan play-off karşılaşmalarıyla birlikte son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu. Kıtanın kulüpler düzeyindeki ikinci büyük turnuvasında, son 16 turu öncesinde ekiplerin şimdiye kadar elde ettiği gelirler de hesaplandı. Play-off maçları sonrası Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA gelirleri de belli oldu.

Football Meets Data'da yer alan tabloya göre Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA gelirleri şu şekilde:

FENERBAHÇE

Şampiyonlar Ligi/Avrupa Ligi Eleme: 180 bin euro

Katılım: 4.31 milyon euro

Pazar payı ve 5 yıllık kat sayı: 4.99 milyon euro

10 yıllık kat sayı: 1.77 milyon euro

Puan: 1.5 milyon euro

Sıralama bonusu: 1.08 milyon euro

Play-off ve eleme turu bonusu: 2.05 milyon euro

Toplam: 15.87 milyon euro

GALATASARAY

Şampiyonlar Ligi/Avrupa Ligi Eleme: 4.29 milyon euro

Katılım: 4.31 milyon euro

Pazar payı ve 5 yıllık kat sayı: 4.12 milyon euro

10 yıllık kat sayı: 1.20 milyon euro

Puan: 1.95 milyon euro

Sıralama bonusu: 2.21 milyon euro

Play-off ve eleme turu bonusu: 300 bin euro

Toplam: 18.38 milyon euro

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