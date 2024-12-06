Fenerbahçe ve Kasımpaşa Türkiye Kupası'na katılmayacak mı? İşte takımları bekleyen ceza

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2024-25 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 11. maddesi, turnuvaya katılmaya hak kazanan ancak müsabakalarda yer almayan kulüplerle ilgili cezayı içeriyor.

TFF'nin talimatnamesinde konuyla ilgili şu ifadeler yer alıyor, "Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakada yeralmayan kulüp hakkında, hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte o sezonki Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilir ve takip eden sezonda Türkiye Kupası’nda yer alamaz"

İlgili maddede ayrıca, "Ayrıca, Türkiye Kupası’nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz ve bununla birlikte müsabakaya katılmayan kulüpler, bu sebeple TFF’nin uğrayacağı tüm zararı karşılamakla yükümlüdürler." ifadeleri bulunuyor.