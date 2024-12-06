  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Fenerbahçe ve Kasımpaşa'dan Türkiye Kupası'na katılmama kararı: TFF'ye ilettiler
Takip Et

Fenerbahçe ve Kasımpaşa'dan Türkiye Kupası'na katılmama kararı: TFF'ye ilettiler

Süper Lig ekipleri Fenerbahçe ve Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası'na katılmak istemediğini TFF'ye iletti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fenerbahçe ve Kasımpaşa'dan Türkiye Kupası'na katılmama kararı: TFF'ye ilettiler
Takip Et

Trendyol Süper Lig'in 2 kulübünden hamle geldi. Kasımpaşa ve daha önce Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını açıklayan Fenerbahçe, turnuvaya katılmayacaklarına dair Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yazı gönderdi. Federasyondan bu konuda henüz bir geri dönüş gelmediği öğrenildi. İki takım, kura çekimine herhangi bir temsilci göndermeyecek.

Fenerbahçe geçen sezon Süper Kupa final maçına da tepki göstermek için çıkmamıştı. Sarı-lacivertlilerin bu protestonun devamında Türkiye Kupası'na katılmama kararı alabileceği belirtiliyordu.

Fenerbahçe i̇le Kasımpaşa'nın kupadan tamamen mi̇ çeki̇leceği yoksa kupada genç takımlarla mı mücadele edeceği henüz bilinmiyor.

Spor
TFF'de istifa! Ahmet Köse görevinden ayrıldı: "TFF ilkel bir bakış açısıyla idare ediliyor"
TFF'de istifa! Ahmet Köse görevinden ayrıldı: "TFF ilkel bir bakış açısıyla idare ediliyor"
Galatasaray'dan TFF Başkanı'na istifa çağrısı! Hacıosmanoğlu canlı yayında yanıt verdi
Galatasaray'dan TFF Başkanı'na istifa çağrısı! Hacıosmanoğlu canlı yayında yanıt verdi
SON DAKİKA... Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Beşiktaş'ta Kaan Şakul, genel sekreterlik görevini bıraktı
Beşiktaş'ta Kaan Şakul, genel sekreterlik görevini bıraktı
Türkiye offroad şampiyonu Kahramanmaraş’ta belli olacak!
Türkiye offroad şampiyonu Kahramanmaraş’ta belli olacak!
Paraşütçü THY pilotundan yeni rekor
Paraşütçü THY pilotundan yeni rekor