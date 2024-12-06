Fenerbahçe ve Kasımpaşa'dan Türkiye Kupası'na katılmama kararı: TFF'ye ilettiler

Trendyol Süper Lig'in 2 kulübünden hamle geldi. Kasımpaşa ve daha önce Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını açıklayan Fenerbahçe, turnuvaya katılmayacaklarına dair Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yazı gönderdi. Federasyondan bu konuda henüz bir geri dönüş gelmediği öğrenildi. İki takım, kura çekimine herhangi bir temsilci göndermeyecek.

Fenerbahçe geçen sezon Süper Kupa final maçına da tepki göstermek için çıkmamıştı. Sarı-lacivertlilerin bu protestonun devamında Türkiye Kupası'na katılmama kararı alabileceği belirtiliyordu.

Fenerbahçe i̇le Kasımpaşa'nın kupadan tamamen mi̇ çeki̇leceği yoksa kupada genç takımlarla mı mücadele edeceği henüz bilinmiyor.