Fenerbahçe Viktoria Pilzen maçı şifresiz izlenir mi? Fenerbahçe maçı hangi kanalda? soruları Fenerbahçe taraftarının gündeminde. Galatasaray’ın zorlu Ajax deplasmanından 3 puanla çıkması temsilcimize moral verirken futbolseverler de destek için yerlerini aldı. Fenerbahçe maçının hangi kanalda yayımlanacağı araştırılıyor. Detaylar haberimizde…

FENERBAHÇE VİKTORİA PİLZEN MAÇI ŞİFRESİZ İZLENİR Mİ?

Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen karşısında 6 Kasım 2025 Perşembe günü oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2025/26 Sezonu 4. hafta mücadelesiyle ilgili erişim bilgileri şöyle:

Maç Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak.

Karşılaşma, TRT 1 üzerinden şifresiz şekilde izlenebilecek.

Yani özel ücretli abonelik gerekmeden, Türkiye’de uydu, kablo veya uyumlu dijital platformlar aracılığıyla yayına ulaşmak mümkün.

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi heyecanında bu akşam grup dördüncü maçına çıkıyor. Sarı-Lacivertliler, Çekya deplasmanında Viktoria Plzeň ile karşı karşıya gelecek ve gruptaki liderlik iddiasını sürdürmek için kritik bir mücadele verecek.

Futbolseverlerin merakla beklediği Viktoria Plzeň - Fenerbahçe karşılaşması, 6 Kasım 2025 Perşembe akşamı oynanacak. Maçın başlama saati, Türkiye saatiyle (TSİ) 23:00 olarak belirlendi. Bu önemli 90 dakika, tüm futbolseverler için sevindirici bir haberle TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayımlanacak.

Mücadeleye ev sahipliği yapacak stadyum ise Çekya’nın Plzeň kentinde bulunan Doosan Arena. Hollandalı hakem Allard Lindhout'un düdük çalacağı karşılaşmada Fenerbahçe, deplasmanda kazanarak puanını 9’a çıkarmayı ve gruptan çıkma yolunda büyük bir adım atmayı hedefliyor. Sarı-Lacivertlilerin son haftalarda yakaladığı çıkışı Avrupa'ya taşıyıp taşıyamayacağı, bu akşam belli olacak. Tüm gözler, 23:00'te başlayacak bu kritik randevuda olacak.