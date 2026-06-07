Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor: Oy verme işlemi başladı
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci gününde oy kullanma işlemi başladı.
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda yapılıyor.
İki gün süren toplantının ilk gününde dün yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu okunarak kongre üyeleri tarafından oylanarak kabul edildi. Mevcut yönetim de üyeler tarafından ibra edildi.
Kongrenin ikinci gününde ise oy verme işlemine geçildi. Stadyumun bitişiğinde bulunan Kenan Evren Lisesi arsasında saat 10.00'da başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek.
Genel Kurulda 44 bin 741 kongre üyesinin oy kullanma hakkı bulunurken, toplam 45 sandıkta oy kullanılacak. Başkan adaylarından Aziz Yıldırım sarı, Hakan Safi ise beyaz pusulayla yer alacak.
Adayların listesi
Aziz Yıldırım'ın Yönetim Kurulu
Barış Göktürk
Mahmut Nedim Uslu
Nihat Özbağı
Mustafa Çağlar
Ahmet Önder Fırat
Cihan Kamer
Fatih Öztürk
Batuhan Özdemir
Tanju Kaya
Murat İman
Özgür Peker
Yusuf Buğra Tanık
Mehmet Aydın
Mehmet Selim Kosif
Hakan Safi'nin Yönetim Kurulu
Ali Aytemiz
Metin Doğan
Agah Ruşen Çetin
Metin Sipahioğlu
Dağlarca Çağlar
Rahmi Mertay Türk
Mustafa Ömer Topbaş
Özgür Özaktaç
Mehmet Atakan Altınbaş
Orhan Turan
Selahattin Süleymanoğlu
Ogün Doğan
Şanser Özyıldırım
Taha Gökberk Doğan