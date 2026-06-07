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Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor: Oy verme işlemi başladı

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci gününde oy kullanma işlemi başladı.

Haber Merkezi
İHA
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Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor: Oy verme işlemi başladı
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Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda yapılıyor.

İki gün süren toplantının ilk gününde dün yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu okunarak kongre üyeleri tarafından oylanarak kabul edildi. Mevcut yönetim de üyeler tarafından ibra edildi.

Kongrenin ikinci gününde ise oy verme işlemine geçildi. Stadyumun bitişiğinde bulunan Kenan Evren Lisesi arsasında saat 10.00'da başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek.

Genel Kurulda 44 bin 741 kongre üyesinin oy kullanma hakkı bulunurken, toplam 45 sandıkta oy kullanılacak. Başkan adaylarından Aziz Yıldırım sarı, Hakan Safi ise beyaz pusulayla yer alacak.

Adayların listesi

Aziz Yıldırım'ın Yönetim Kurulu

Barış Göktürk

Mahmut Nedim Uslu

Nihat Özbağı

Mustafa Çağlar

Ahmet Önder Fırat

Cihan Kamer

Fatih Öztürk

Batuhan Özdemir

Tanju Kaya

Murat İman

Özgür Peker

Yusuf Buğra Tanık

Mehmet Aydın

Mehmet Selim Kosif

Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor: Oy verme işlemi başladı - Resim : 1

Hakan Safi'nin Yönetim Kurulu

Ali Aytemiz

Metin Doğan

Agah Ruşen Çetin

Metin Sipahioğlu

Dağlarca Çağlar

Rahmi Mertay Türk

Mustafa Ömer Topbaş

Özgür Özaktaç

Mehmet Atakan Altınbaş

Orhan Turan

Selahattin Süleymanoğlu

Ogün Doğan

Şanser Özyıldırım

Taha Gökberk Doğan

Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor: Oy verme işlemi başladı - Resim : 2

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