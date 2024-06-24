Fenerbahçe yeni formaları tanıttı

Fenerbahçe futbol takımının 2024-2025 sezonunda giyeceği formalar belli oldu.

Takımın iç saha, deplasman ve alternatif formalarının tanıtımıyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından bir video paylaşıldı.

Sırtına geçirdiğin anda, buluşur mazinin tüm efsaneleri… Çünkü bu bir DNA meselesi. 🟡🔵



2024/25 Fenerbahçe İç Saha, Deplasman ve Alternatif formaları şimdi satışta. pic.twitter.com/vDwNFziIPV — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 24, 2024

Paylaşımda, “Sırtına geçirdiğin anda, buluşur mazinin tüm efsaneleri. Çünkü bu bir DNA meselesi.” denildi.