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Fenerbahçe yeni formaları tanıttı

Fenerbahçe, yeni sezon için hazırlanan iç saha, deplasman ve alternatif formaları tanıttı.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe yeni formaları tanıttı
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Fenerbahçe futbol takımının 2024-2025 sezonunda giyeceği formalar belli oldu.

Takımın iç saha, deplasman ve alternatif formalarının tanıtımıyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından bir video paylaşıldı.

Paylaşımda, “Sırtına geçirdiğin anda, buluşur mazinin tüm efsaneleri. Çünkü bu bir DNA meselesi.” denildi.

 

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