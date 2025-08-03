Fenerbahçe yeni sezon için font kararını açıkladı

Sarı-lacivertli kulübün resmi ürünlerinin satıldığı Fenerium, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), forma setlerindeki numara ve isimlerde arial font kullanma zorunluluğun kaldırılmasıyla ilgili açıklama yayımladı.

TFF'nin kulüplere belirli koşullar altında serbestlik tanıdığının aktarıldığı açıklamada, "Kulübümüz, 2025–2026 sezonuna yönelik forma tasarımlarını ve üretimini, üzerindeki isim ve numara yazı karakterlerini içeren baskı malzemeleriyle birlikte, bu tarihten çok daha önce tamamlamıştır. Söz konusu karar, tasarım ve üretim süreci tamamlandıktan sonra alındığından, uygulamaya yönelik bir değişiklik yapılması maalesef mümkün olmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

TFF, zorunluluğu kaldırmıştı

Taraftarların bu konudaki görüş ve taleplerin dikkatle takip edildiğinin vurgulandığı açıklamada, geri bildirimlerin sonraki sezon formalara yansıtmak üzere değerlendirildiği kaydedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, arial font kullanma zorunluluğunu kaldırdı.

Federasyondan yapılan açıklama "TFF Yönetim Kurulu'nun 31.07.2025 tarih ve 48 sayılı toplantısında alınan kararla Sportif Ekipman Talimatı'nda değişiklik yapılmasına karar verilmiştir. Buna göre; forma setlerindeki numara ve isimlerde arial font kullanma zorunluluğu kaldırılmıştır. Kulüpler, okunabilir olması ve TFF'den onay alınması kaydıyla kullanmak istedikleri fontları diledikleri gibi belirleyebileceklerdir. Ayrıca, sezon başladıktan sonra talimatta belirtilen koşulları yerine getirmek kaydıyla font değişikliği de yapılabilecektir." ifadeleri kullanılmıştı.