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Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıklıyor: Saat verildi

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımı teknik direktörünün bugün saat 13:00'te açıklanacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıklıyor: Saat verildi
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Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin Erkek Futbol A Takımı Teknik Direktörü, bugün saat 13.00’te FB TVekranlarında açıklanacaktır. 120. yılımızda başlayacak yeni dönemin ilk adımını birlikte atıyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" denildi.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörleri Aykut Kocaman ya da İsmail Kartal'ı açıklaması bekleniyor.

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