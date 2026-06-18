Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıklıyor: Saat verildi
Fenerbahçe Kulübü, futbol takımı teknik direktörünün bugün saat 13:00'te açıklanacağını duyurdu.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin Erkek Futbol A Takımı Teknik Direktörü, bugün saat 13.00’te FB TVekranlarında açıklanacaktır. 120. yılımızda başlayacak yeni dönemin ilk adımını birlikte atıyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" denildi.
Fenerbahçemizin Erkek Futbol A Takımı Teknik Direktörü, bugün saat 13.00’te @fbtv ekranlarında açıklanacaktır.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 18, 2026
120. yılımızda başlayacak yeni dönemin ilk adımını birlikte atıyoruz.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/2vMLmKPfpO
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörleri Aykut Kocaman ya da İsmail Kartal'ı açıklaması bekleniyor.