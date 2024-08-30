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Fenerbahçe, yeni transferi Amrabat'ı duyurdu

Fenerbahçe, geçici transferi konusunda Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat'la prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe, yeni transferi Amrabat'ı duyurdu
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Fenerbahçe, Sofyan Amrabat transferini resmen duyurdu.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Transfer Bilgilendirme

Kulübümüz, ACF Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat’ın geçici transferi konusunda kulübü ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varmıştır.

Sofyan Amrabat sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul’a gelecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

 

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