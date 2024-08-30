Fenerbahçe, yeni transferi Amrabat'ı duyurdu
Fenerbahçe, geçici transferi konusunda Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat'la prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.
Fenerbahçe, Sofyan Amrabat transferini resmen duyurdu.
Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Transfer Bilgilendirme
Kulübümüz, ACF Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat’ın geçici transferi konusunda kulübü ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varmıştır.
Sofyan Amrabat sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul’a gelecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."
Transfer Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 30, 2024
Kulübümüz, ACF Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat’ın geçici transferi konusunda kulübü ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varmıştır.
Sofyan Amrabat sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul’a gelecektir.
Kamuoyunun… pic.twitter.com/iRqPSCfkv4