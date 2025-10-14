Fenerbahçe yönetiminde yeni atamalar gerçekleşti: KAP'a açıklama yapıldı

Fenerbahçe Futbol A.Ş. yönetiminde yeni atamalar yapıldı. Şirket, 14 Ekim 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamada, yönetim kurulu üyelerinde değişiklik gerçekleştiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, Fenerbahçe Spor Kulübü’nde Eylül ayında yapılan seçimli olağanüstü genel kurulun ardından başkanlık ve kulüp yönetiminde yaşanan değişiklikler doğrultusunda, şirket yönetiminde de yeni görevlendirmeler yapıldı.

Değişiklikler kapsamında;

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nezih Barut istifa etti. Yerine, Recep Uzelli Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Yönetim Kurulu Üyesi Sait Ergun Özen’in istifası kabul edildi. Onun yerine Burçin Gözlüklü görevlendirildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hakan Safi’nin istifasının ardından, Olcay Doğan yeni üye olarak atandı. Yeni atamaların, yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulacağı bildirildi.