Fenerbahçe'de 4 isimle yollar ayrılıyor

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Fenerbahçe’de transfer döneminin son gününde kadro yapılanmasına ilişkin önemli gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-lacivertli kulübün futboldan sorumlu yöneticisi Cihan Kamer; Diego Carlos, Anderson Talisca, Rodrigo Becao ve Çağlar Söyüncü’nün takımdan ayrılacağını açıkladı.

Parma’ya transfer olmak üzere İtalya’ya giden Diego Carlos’un ardından diğer üç futbolcunun ayrılık işlemlerinin de tamamlanması bekleniyor.

Talisca’nın Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira ile anlaşmaya vardığı öne sürülürken Becao ve Çağlar Söyüncü’nün yeni adreslerine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.