Fenerbahçe’de Acun Ilıcalı krizi: Disiplin süreci başladı

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Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasında yaşanan karşılıklı açıklamaların ardından gerilim yeni bir boyuta taşındı. Yıldırım’a yakınlığıyla bilinen bazı kongre üyeleri, hazırladıkları dilekçeleri kulüp yönetimine sunarak Ilıcalı’nın Fenerbahçe kongre üyeliğinin sona erdirilmesini talep etti.

Başvuruların sunulmasının ardından sürecin nasıl işleyeceği merak konusu haline geldi. Kulüp disiplin kurulunun kısa süre içinde toplanıp hem dilekçeleri hem de konu ile ilgili mevcut bilgileri değerlendirmesi bekleniyor. Bu incelemenin ardından kurulun, Acun Ilıcalı’nın üyeliği hakkında nihai bir karar vermesi öngörülüyor.

Disiplin Kurulu’na başvurdular

Tartışmaların odağında, Aziz Yıldırım’ın basın toplantılarında yaptığı sert çıkışlar yer alıyor. Başkan Yıldırım, Ilıcalı’nın geçmişte Ülker Stadyumu’ndan loca alım isteği ve bununla ilgili ticari ilişkilerini gündeme taşımış, bu bağlamda çeşitli iddialarda bulunmuştu. Ilıcalı da, Yıldırım’ın suçlamalarına sert cevaplar vererek ikili arasındaki gerilimi tırmandıran açıklamalarda bulunmuştu.

Bu karşılıklı açıklamaların ardından, kulüp içerisindeki bazı üyeler tartışmayı resmiyet boyutuna taşıyarak disiplin kuruluna başvurma yoluna gitti. Fenerbahçe yönetiminin ve Disiplin Kurulu’nun konuyla ilgili nasıl bir adım atacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.