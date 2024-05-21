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Fenerbahçe'de Ali Koç ve 3 futbolcu PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Selahattin Baki, İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş, Ertuğrul Karanlık, Emre Kartal ve Jayden Oosterwolde, PFDK'ye sevk edildi.

Haber Merkezi
AA
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Fenerbahçe'de Ali Koç ve 3 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de derbi maçta Galatasaray'ı mağlup etti. Fenerbahçe'den 4 futbolcu, Başkan Ali Koç, Selahattin Baki, Ertuğrul Karanlık ve Emre Kartal sevk edildi.

Galatasaray'dan ise Serhat Doğan sevk edilirken; kulüp “saha olayları”  ve “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle sevk edildi. 

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