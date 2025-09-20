Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetimi ibra edildi

Fenerbahçe Spor Kulübü, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı için tarihi bir güne ev sahipliği yapıyor. Eski Kenan Evren Lisesi arazisinde gerçekleştirilen kongrede üyeler sabahın erken saatlerinden itibaren salonda yerini aldı. Genel kurulda başkanlık için mevcut başkan Ali Koç ile iş insanı Sadettin Saran karşı karşıya gelecek. Ali Koç, dördüncü kez başkanlık için üyelerden destek isterken, Sadettin Saran da kulüp tarihinin 34. başkanı olmak için oy arayacak.

Fenerbahçe Kulübü'nün toplam borcu 21 milyar 526 milyon TL

CNBC-e'nin haberine göre, Fenerbahçe Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı gerçekleşiyor. Bu toplantıda kulübün genel borcu açıklandı. Kürsüye gelen Fenerbahçe Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, sarı-lacivertli ekibin 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla borcunun 21 milyar 526 milyon TL olduğunu belirtti.

Ali Koç ve yönetimi ibra edildi

Ali Koç'un 01.03.2024 - 31.05.2024 ve 01.06.2024 - 31.05.2025 dönemleri idari ve mali yönden ibra edildi.