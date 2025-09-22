  1. Ekonomim
  Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin kesin sonuçları açıklandı
Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin kesin sonuçları açıklandı

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı, başkanlık seçiminin kesin sonuçlarını açıkladı

Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin kesin sonuçları açıklandı
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kongrede, 24 bin 732 üye oy kullanırken, bunların 24 bin 393'ü geçerli sayıldı.

Başkanlığa seçilen Sadettin Saran 12 bin 325 oy alırken, Ali Koç ise 12 bin 68 oyda kaldı.

Seçimde 135 boş, 204 ise geçersiz oy kullanıldığı açıklandı.

Ali Koç'a karşı üstünlük kuran Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün 38. başkanı olmuştu.

