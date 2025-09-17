Fenerbahçe'de beraberlik şoku! Evinde ilk puanını kaybetti

  1. Ekonomim
 Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, evindeki ilk puanını kaybetti.

Trendyol Süper Lig’in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, evinde Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, 18. dakikada 1-0 geriye düşerken ilk yarıyı da bu skorla tamamladı.

Mücadelenin ikinci yarısında daha etkili futbol oynayan Kanarya, 72. dakikada Nelson Semedo ile beraberliği yakaladı. 71. dakikada hücuma Cenk Tosun takviyesi yapılırken, milli futbolcu 5 dakika sonra Youssef En-Nesyri’ye asist yaptı.

Uzatma dakikalarına önde giren Kanarya'da kaleci İrfan Can Eğribayat 90+3. dakikada Yusuf Özdemir'in kafa vuruşunda topu elinden kaçırdı ve skorda yeniden eşitlik sağlandı. Hakem Cihan Aydın'ın son düdüğüyle birlikte taraflar sahadan birer puanla ayrılırken, sarı-lacivertliler taraftarı önünde ilk kez puan kaybetti.

Sezona Göztepe beraberliği ile başlayan Fenerbahçe, ilk iç saha maçında Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti. Deplasmanda Gençlerbirliği'ni aynı skorla yenen Kanarya, 3 gün önce oynanan mücadelede Trabzonspor’u 1-0’la geçti. Sarı-lacivertliler, turuncu-yeşillilere karşı aldığı beraberlikle galibiyet serisi sona ererken 5 maç sonunda 11 puana geldi.
Fenerbahçe bu süreçte rakip filelere 9 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.
Sarı-lacivertliler, 21 Eylül Pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

