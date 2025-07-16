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Fenerbahçe'de Erol Bilecik'in istifası kabul edildi! Yerine gelen isim belli oldu

Fenerbahçe Kulübü, başkan vekili Erol Bilecik’in 13 Temmuz’daki istifasının 16 Temmuz’da kabul edildiğini ve yerine Sertaç Komsuoğlu’nun atandığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe'de Erol Bilecik'in istifası kabul edildi! Yerine gelen isim belli oldu
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başkan vekilimiz Sayın Erol Bilecik tarafından 13 Temmuz 2025 tarihinde iletilen istifa beyanı, 16 Temmuz 2025 tarihinde yönetim kurulumuzca değerlendirilmiş ve kabul edilmiştir. Sayın Erol Bilecik'e kulübümüze bugüne kadar yaptığı tüm hizmetleri için teşekkürlerimizi sunarız." denildi.

Erol Bilecik'ten boşalan başkan vekilliği görevine Sertaç Komsuoğlu'nun atandığı bildirildi.

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