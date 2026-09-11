Fenerbahçe'de flaş gelişme: İdman başladı, İsmail Kartal tesislere gitmedi
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile İsmail Kartal'ın istifasının ardından görüşme gerçekleşti. Fenerbahçe'de teknik direktör Kartal'la yola devam kararı çıktı. Ancak teknik direktörlük görevine devam etmesi beklenen İsmail Kartal, bugün 12.00'da başlayan idmana çıkmadı.
Roma maçının ardından istifa etti
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı ilk hafta maçında Roma ile karşılaştı.
Kadıköy'de oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından istifa ettiğini açıkladı.
Kartal, “İyi futbol oynadık. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir mücadele ortaya koyduk. Galibiyeti kaçıran taraf olduk. İlk maçta 1 puan aldık. Oyuncularım söylediklerimi yerine getirdiği için tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Başkan Aziz Yıldırım ise Kartal'ın istifasını kabul etmedi