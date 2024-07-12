Fenerbahçe'de gündem: Cenk Tosun... Teklif yapıldı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken bir taraftan da transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'de yerli golcü konusunda harekete geçildi.

EURO 2024'ün sona ermesi ile Cenk Tosun temasını hızlandıran Fenerbahçe yerli forvet konusunda Mourinho'nun da isteği ile hızlı aksiyon aldı.

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve yenilemeye sıcak bakmayan milli golcü ile temasa geçen Fenerbahçe oyuncuya resmi teklifte bulundu.

Milli futbolcu teklife olumlu yanıt verirse Fenerbahçe forması giyecek. Sarı lacivertlilerin 'yerli 9' planının 1 numaralı adayı olan 32 yaşındaki santrfor Süper Lig'de 274 maçta 104 gole imza attı.

Kariyerinde daha önce Everton forması da giyen Cenk Tosun Ocak 2018'de 22.5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle İngiliz ekibinin yolunu tutmuştu. Ay yıldızlı formayı da daha önce 53 maçta giyen tecrübeli golcü 21 gole imza attı.