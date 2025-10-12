Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakıldı.

  1. Ekonomim
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun kadro dışı bırakıldı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde: 

"Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır.

Kamuoyuna duyurulur."

Fenerbahçe'de gün içinde yapılan diğer açıklamalarda Futbol A Takım İletişim Direktörü Alper Yemeniciler ve Diyetisyen Cenk Özyılmaz'ın da görevlerinden ayrıldığı açıklandı.

İrfan Can Kahveci, A Milli Takım'ın aday kadrosundan da çıkarıldı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 14 Ekim Salı günü Gürcistan'la karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda İrfan Can Kahveci'nin aday kadrodan çıkarıldığı bildirilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncunun dün oynanan Bulgaristan maçında sol ayak bileğinde oluşan sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı belirtilerek, "İrfan'ın sağlık durumu ile ilgili tespit ve muayenelerin tamamlanmasının ardından, milli futbolcumuzun tedavisini kulübünde devam ettirmesi uygun bulundu" denildi.

