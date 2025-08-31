Fenerbahçe'de İsmail Kartal gelişmesi: Asbaşkanın yalısından çıkarken görüntülendi

  1. Ekonomim
Jose Mourinho'nun yerine teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündemdeki isimlerden biri de İsmail Kartal. Sarı-lacivertliler deneyimli teknik adamla görüşmelerini sürdürürken, İsmail Kartal'ın bir fotoğrafı basına sızdı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'yla yollar ayrılırken, Portekizlinin yerine arayışlar başladı. Listedeki isimlerden biri de İsmail Kartal.

Fenerbahçe ve İsmail Kartal ile görüşmeler devam ederken, tecrübeli çalıştırıcının bir fotoğrafı basına sızdı.

Ekol'ün haberine göre İsmail Kartal, Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın'ın yalısından çıkış yaparken görüntülendi.

İsmail Kartal daha önce Fenerbahçe'de 3 dönem teknik direktörlük yapmıştı. 64 yaşındaki teknik adam, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe ile 99 puan toplasa da sarı-lacivertliler Süper Lig'i ikinci bitirmişti.

