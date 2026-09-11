Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile Oğuz Çetin'in görüşmesi sona erdi

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal dün akşam oynanan Roma maçının ardından istifa ettiğini açıklamıştı. Başkan Aziz Yıldırım ise istifayı kabul etmemiş ve Kartal’ın görevinin başında olduğunu belirtti. Ancak İsmail Kartal, bugün yapılan antrenmanda takımın başında yer almadı.

Bu gelişmenin ardından futbol direktörü Oğuz Çetin, teknik direktör İsmail Kartal’ın bulunduğu Anadolu Kavağı’na gelerek bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren görüşmeden çıkan sonuç ise kulüp tarafından açıklanacak.

Taraftardan destek

İsmail Kartal’ın evinin önüne gelen taraftarlar, deneyimli teknik adama destek verdi. Kartal’ın görevden ayrılmamasını isteyen taraftarlar, zaman zaman tezahüratlarda bulunurken, İsmail Kartal’ın fotoğrafının olduğu ‘Fenerbahçe’nin çocuğu’ pankartı açıldı.