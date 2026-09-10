Fenerbahçe'de İsmail Kartal istifa etti

UEFA Şampiyonlar Lninigi' ilk haftasında konuk ettiği Roma ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, görevinden istifa etti.

Chobani Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kartal, "Öncelikle bu akşamki maçta verdiğim görevleri harfi harfine yerine getiren oyuncularımı tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir futbol oynadık. Maçı kazanabilirdik, net pzosiyonlarımız vardı. Maç beraber bitti, oyuncularımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Soru kabul etmeyen Kartal, "3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yapmış olduğum antrenmanlar, kamplar... Başkan ve yöneticiler bize her konuda yarıdmcı olmaya çalıştı. Çok güzel günlerdi. Bu akşam ben görevimden istifa ediyorum. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla. Oyuncu kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Kulübün önünü açmak için böyle bir karar aldım." diyerek sözlerini tamamladı.