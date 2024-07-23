Fenerbahçe'de kadroda yer almayan Cengiz Ünder'e sürpriz talip

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon büyük umutlarla kadroya katılan ancak beklentileri karşılayamayan milli futbolcu Cengiz Ünder'e sürpriz bir talip çıktı.

15 milyon Euro'luk rekor bonservis bedeliyle Fenerbahçe tarihine geçen Cengiz Ünder'i Jose Mourinho tercih etmedi.

İtalyan ekibi Napoli devrede iddiası

İtalyan basınına göre; Serie A devi Napoli, 27 yaşındaki Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak istiyor. Antonio Conte yönetimindeki İtalyan ekibinin, milli oyuncuyu transfer etmek için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.

Cengiz Ünder teklife sıcak bakıyor

Cengiz Ünder'in de bu transfere sıcak baktığı öne sürüldü.

Fenerbahçe, Cengiz'i geçtiğimiz sezon 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek Marsilya'dan transfer etmişti.

Performansını sezona yayamadı

Sağ kanatta forma giyen Cengiz Ünder, bazı maçlarda etkili olsa da sakatlıkların da etkisiyle performansını sezonun geneline yayamadı. Milli futbolcu, göreve gelen Jose Mourinho'nun da ilk seçeneği olmayı başaramayınca ayrılık gündeme geldi.

Kadroda yer verilmedi

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği Lugano maçı kadrosunda Samet Akaydin, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Cengiz Ünder, Emre Mor, Burak Kapacak, Umut Nayir yer almadı.

Roma'da forma giydi

Cengiz Ünder, geçmişte de İtalya'da Roma'da forma giymişti. Milli futbolcu, Rams Başakşehir'de yaptığı çıkışın ardından 14 milyon Euro'ya Roma'ya transfer olmuştu.

Cengiz Ünder, sarı - lacivertlilerde çıktığı 33 maçta 9 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.