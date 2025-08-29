  1. Ekonomim
  3. Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu son
Fenerbahçe'nin Benfica'yla Kerem Aktürkoğlu transferi için anlaşma sağladığı iddia edildi. İddiaya göre sarı-lacivertliler, Benfica ile 22,5 milyon Euro bonservis bedeli ve 2,5 milyon Euro'luk bonuslar karşılığında anlaşma sağladı.

Habertürk'te yer alan habere göre Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli ekip, Benfica ile bonservis pazarlıklarında anlaşma sağladı.

Fenerbahçe, Portekiz ekibi Benfica ile 22,5 milyon Euro bonservis bedeli ve 2,5 milyon Euro’luk bonuslar karşılığında anlaştı.

Kerem Aktürkoğlu'nu kısa bir süre içerisinde Türkiye'ye gelerek önce Fenerbahçe'ye imza atması, sonra ise A Milli Takım'ın kadrosuna katılması bekleniyor.

