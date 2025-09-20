Fenerbahçe'de kılıçlar çekildi! Sadettin Saran konuştu, Ali Koç yanıt verdi

Yarın Ali Koç karşısında başkanlık seçimine katılacak Sadettin Saran konuşmasında "Bu camia kimin ne kadar para verdiğini değil, bu parayla nasıl bir gelecek kurulduğunu sorgular. Eğer para tek başına çözüm olsaydı, şampiyonluk hasreti yaşamıyor olurduk" demişti.

Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Ali Koç, konuşmasında Sadettin Saran'ın sözlerine cevap verdi ve seçim öncesi gelecek dönemle ilgili "Vura vura kıra kıra şampiyon olacağız! Olamazsak da mayıstan sonra hesaplaşırız." dedi. Ali Koç Fenerbahçe'nin şampiyon olamaması durumunda seçime gideceğinin de sözünü vermiş oldu.

Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Ali Koç, gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda açıklamalarda bulundu. Başkan Ali Koç, pazar günü gerçekleşecek seçimde seçilmesi durumunda, sene sonunda şampiyon olunamaması halinde yeniden seçime gideceğini işaret etti.

Ali Koç'un konuşmasından satır başları

"Kenetlenme zamanı"

"Yarın sonuç ne olursa olsun, başkanımız etrafında kenetlenmemiz gerektiğini ben de düşünüyorum. Fenerbahçemiz'e bugüne kadar hizmet etmiş tüm başkanlarımıza, yöneticilerimize, sporcularımıza ve emek vermiş herkese teşekkür ediyorum."

'Görüyorum camia olarak kutuplaşmışız"

"Yarın bir kez daha sandığa gideceğiz. Görüyorum ki camia olarak ciddi anlamda kutuplaşmışız. Şöyle ki karaborsa yapan birini oy çokluğuyla değil oy birliğiyle onaylamamız gerekirken oy çokluğuyla, şöyle bakıyorum ki Fenerbahçe başkanlık makamına ağza alınmayacak küfürler eden birine lehte oy kullanabiliyoruz. Aslında bu camiamızın şu an bulunduğu noktayı göstermektedir. Fenerbahçe başkan adayı Sayın Sadettin Saran ve muhtemel yönetim kuruluna bakıyorum, başkanlık makamına hakaret eden biri için ellerini bile kaldırmıyorlar. Geldiğimiz nokta işte bu."

"Yarın kararı vereceğiz"

"Yarınki sandık herhangi bir seçim değil, Fenerbahçemiz'in yarınlarına sahip çıkma seçimidir. Sadettin Bey'in sözlerine şunu ekliyorum; sil baştan belirsiz bir maceraya mı atılacağız sabırla verilen mücadelenin meyvesini mi toplayacağız? Yarın bunun kararını vereceğiz."

"Yıllarca adayım dedi aday olmadı"

"Birazdan görüş ayrılıklarımıza tek tek değineceğim. Şunu bilin; biz gerçek bir şekilde adayız. Yıllarca kendimizi aday gösterip sonra aday olmayıp, sonra artık bir kez daha aday olmazsam ayıp olur diye aday değiliz. Canımızla kanımızla, çoluğumuzun çocuğumuzun rızkıyla, itibarımızla, sağlığımızla 7 senedir mücadele ediyoruz."

"Bekara kadın boşamak kolay"

"Günü kurtarma çabası içinde olmadık, yarınları kazanacağız dedik. Tırnaklarımızla sıkıntılı günlerden bugünlere geldik. Tabii kolay... Sadettin Bey'in sarf ettiği sözler. Onlara biraz sonra geleceğim. Bekara kadın boşamak çok çok kolaymış, bir kez daha gördüm bugün."

"Şampiyonluk borcunu ödeyeceğiz"

"Sizler için mali bağımsızlığın kıymeti yok ama adım adım mali bağımsızlığa ulaştık. Tesisleşmeler için geleceğimiz için büyük hamleler başlattık. Amatör branşlarda Avrupa'nın zirvesindeyiz. Sıra şampiyonluklarda. Bu sezon camiamıza şampiyonluk borcunu ödeyeceğiz."